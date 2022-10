France: Maurice le sanglier pourra rester chez sa famille d’accueil

France : La justice a tranché, Maurice le sanglier peut rester chez sa famille d’accueil

«Maurice», un sanglier recueilli blessé en 2014 par un couple de Montaignac-sur-Doustre, en Corrèze (centre de la France), et menacé d’euthanasie administrative depuis deux ans, a finalement été autorisé par la justice à rester dans sa famille d’accueil. L’animal, un mâle désormais domestiqué qui vit dans un enclos protégé en compagnie de chèvres, poules et oies, ne sera donc pas retiré à ses hôtes.

Mardi devant le Tribunal correctionnel de Tulle, le propriétaire de l’animal, William Vayne, comparaissait pour «prélèvement sans autorisation dans le milieu naturel d’animaux vivants dont la chasse est autorisée» et de «détention non autorisée d’animal d’espèce non domestique». Il a été reconnu coupable d’avoir gardé chez lui le mammifère, aujourd’hui domestiqué, mais dispensé de peine du fait de la régularisation de l’animal, effectuée auprès de la préfecture il y a quelques mois.

Dénonciation anonyme

Quand la Fondation Brigitte Bardot s’en mêle

«On ne peut pas dire que c’est une espèce protégée et chassable en même temps, ce qui pose un premier problème pour l’infraction de détention; le prélèvement est assimilé à une capture, or l’animal est arrivé chez eux», a souligné l’avocat du prévenu, Me Patrice Grillon. Le couple avait lancé une pétition en ligne, «Sauvez Maurice», qui a recueilli plus de 218’000 signatures, ainsi qu’une cagnotte afin de contribuer aux frais de justice.