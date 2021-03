Bolivie : La justice accepte un transfert de l’ex-présidente Añez à l’hôpital

Jeanine Añez va pouvoir subir des examens médicaux après une «crise d’hypertension» durant sa détention.

Trois juges d’un tribunal de La Paz ont accepté la «sortie judiciaire» de l’ancienne cheffe de l’État et son transfert à l’hôpital pour «des examens médicaux par des spécialistes en cardiologie et des analyses afin de protéger sa vie et sa santé». Le transfert de Jeanine Añez, 53 ans, se fera sous «escorte» policière, ont indiqué les juges.