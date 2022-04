Yverdon-Les-Bains (VD) - La justice accorde de justesse un sursis à un émeutier qui a retrouvé la bonne voie

En 2020, un Vaudois avait participé à des émeutes lors des festivités du 1er août et d’Halloween, à Yverdon-Les-Bains. Il a écopé de 20 mois de prison avec sursis.

C’est au Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois qu’a été jugé le jeune émeutier. VQH/Jean-Paul Guinnard

Un jeune Yverdonnois comparaissait devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois notamment pour des faits d’émeute et de violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires qualifiée. Le Suisse de 21 ans et demi a écopé de 20 mois de peine privative de liberté avec sursis pendant quatre ans.

Durant les nuits d’émeutes, des jeunes avaient notamment mis le feu à des containers, tiré des feux d’artifice contre de balcons occupés et lancé des projectiles en direction des forces de l’ordre ou contre des bus Travis. Plusieurs agents ainsi qu’un chauffeur de bus avaient été légèrement touchés.

Le doute profite à l’accusé

Selon les rapports de police, Dejan*, qui était âgé de 20 ans lors des faits, aurait tiré au moins à cinq reprises des mortiers contre des balcons occupés, lors des évènements de la nuit du 30 au 31 juillet, à Pierre-de-Savoie. Il aurait même joué un rôle de meneur voire même d’organisateur lors des émeutes d’Halloween, au même endroit, le 31 octobre de la même année. Cette dernière charge n’a pas été retenue contre lui, la cour n’ayant pas réussi à se convaincre que le prévenu était bien l’auteur du message incitatif qui avait tourné sur le réseau Snapchat.

Une photo de Dejan* brandissant deux doigts d’honneur à un alignement de policiers en tenue anti-émeute et un appel au rassemblement retrouvé dans sa galerie personnelle avaient suffi aux policiers pour lui faire endosser un rôle de leader et d’instigateur des incivilités. L’ancien junior de Xamax, a lui, toujours nié avoir été l’instigateur des violences, réfutant même avoir endossé tout autre rôle que celui de spectateur. Le prévenu a en outre fait part de ses regrets d’avoir assisté à ces scènes de guérilla urbaine et de s’être, «à chaud» laisser prendre en photo dans cette posture provocatrice.

Convaincue de la culpabilité de cet habitant d’un autre quartier sensible yverdonnois, la procureure Andrey Rentsch avait requis 24 mois de prison dont 6 mois ferme. Le Tribunal n’est pas allé aussi loin. «Votre culpabilité est importante, a toutefois insisté son président, Donovan Tesaury. Vous avez pris part à deux émeutes en quelques mois, des évènements qui ont été sources d’inquiétudes pour tout un quartier en alerte (ndlr: de Pierre-de-Savoie). Vous avez affiché un total manque de respect pour la sécurité publique, les pompiers, les autorités en général et un mépris des règles du vivre ensemble.»

«On vous donne une chance, saisissez-la!» Donovan Tesaury, président du Tribunal, à l’adresse de l’accusé.

Le fait que Dejan* n’ait plus fait parler de lui depuis les évènements et surtout sa récente insertion dans le monde du travail où il occupe désormais un emploi à plein temps dans la construction métallique lui ont permis d’éviter un séjour à l’ombre. «Ce n’est pas sans hésitation que nous avons décidé de vous accorder le sursis complet, a expliqué le président du Tribunal à l’heure de commenter la décision de la cour, en évoquant les raisons précitées. On vous donne une chance, saisissez-la!»

Me Paul-Arthur Treyvaud, avocat de la défense ne fera pas appel de ce verdict, de peur qu’une peine ferme ne soit prononcée en seconde instance. Il s’étonne toutefois que son client se soit retrouvé seul sur le banc des accusés: «Deux mineurs qui ne courraient sans doute pas assez vite et mon client, ce sont les seules trois personnes que la police a pu identifier à Halloween? C’est un peu peu. Et cela donne le sentiment qu’il fallait à tout prix trouver un coupable à juger.»

*Nom d’emprunt