Le Parquet de Stendal, dans l'est de l'Allemagne, étudie un éventuel parallèle entre la disparition d'une fillette il y a cinq ans dans le pays et celle de Madeleine McCann. Inga, 5 ans, avait disparu en mai 2015 dans une forêt de la région de Sachsen-Anhalt lors d'une excursion avec sa famille. L'enquête et les nombreuses recherches n'ont pas permis de retrouver l'enfant. Christian B. possède une propriété dans cette région et se serait trouvé à proximité lors de la disparition d'Inga.