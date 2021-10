Italie : La justice annule un mandat d’arrêt contre un financier du Vatican

Le financier italien Gianluigi Torzi avait été arrêté il y a quelques mois à Londres après une enquête sur une transaction immobilière opaque à Londres.

Le financier italien Gianluigi Torzi avait été arrêté il y a quelques mois à Londres en vertu d’un mandat émis par des procureurs romains, après des enquêtes italienne et vaticane sur une transaction immobilière opaque à Londres. La Cour suprême a annulé une décision d’une juridiction inférieure qui confirmait le mandat, selon un communiqué des avocats du financier cité par les agences italiennes.

Etape vers l’innocence

La transaction est actuellement au coeur d’un procès historique pour fraude au Vatican. Au centre de ce procès hors normes devant le tribunal du plus petit Etat du monde se trouve Angelo Becciu, démis de ses fonctions et privé de ses privilèges de cardinal en septembre 2020 par le pape François, dont il était un des plus proches collaborateurs. Angelo Becciu nie toute malversation.