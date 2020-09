Espagne : La justice appelée à trancher sur la destitution du président régional catalan

En mars 2019, Quim Torra avait refusé d’obéir à l’autorité électorale, qui exigeait qu’il retire les emblèmes séparatistes de la façade du siège du gouvernement régional catalan.

Condamné en décembre en première instance à un an et demi d’inéligibilité, le président de la «Generalitat» a déjà laissé entendre qu’il pourrait ne pas respecter la sentence de la plus haute instance judiciaire espagnole.