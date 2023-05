Opération Papyrus: La justice assouplit sa pratique avec les sans-papiers

Les individus sollicitant une régularisation «Papyrus» ne pourront plus être punis pour séjour illégal s’ils n’ont commis aucune autre infraction.

L’opération Papyrus a donné lieu à l’ouverture de centaines de procédures pénales pour des soupçons de fraude. TDG – L. Fortunati

Les sans-papiers genevois peuvent pousser un ouf de soulagement. Un individu ayant déposé une demande de régularisation «Papyrus» ne pourra plus être condamné pour infraction à la loi sur les étrangers s’il n’a pas sciemment trafiqué son dossier. Le Parquet l’a confirmé mercredi: il «prend acte» d’un arrêt de la Chambre pénale d’appel et de révision (dont «Le Temps» s’était fait écho début mai) qui proscrit cette pratique et ne recourra pas au Tribunal fédéral.

Les juges avaient tranché le 27 mars: dans le cadre Papyrus, l’Etat apprend le séjour illégal par le seul biais de la demande de régularisation, qu’il a lui-même sollicitée: dès lors, punir sur cette base «violerait manifestement le principe de bonne foi des autorités». Le procédé relèverait en effet de la tromperie, puisqu’il reviendrait à condamner une personne pour des faits qu’elle est appelée à prouver, en l’occurrence une durée de résidence sur le territoire.

Quatre faussaires à la chaîne bientôt jugés

Or, le cas s’est produit plusieurs fois: l’Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) avait «identifié de nombreux documents» suspectés d’être des faux dans divers dossiers, relate le Parquet. Ce dernier a donc ouvert des procédures pénales (lire l’encadré). Mais parfois, la justice n’a pas pu prouver que le requérant avait connaissance de la fraude: dans le milieu kosovar surtout, quatre individus, dont l’un au moins se disait avocat, sont «soupçonnés d’avoir établi et fourni des faux», dont des fiches de salaire, presque à la chaîne, pour s’enrichir en profitant de la naïveté de leurs «clients». Ces hommes seront jugés une fois toutes les enquêtes bouclées.

Jusqu’alors, même si le demandeur ignorait ce manège, il était sanctionné pour infraction à la loi sur les étrangers. Dorénavant, s’il n’est pas reconnu coupable de faux dans les titres, «par exemple parce que des documents falsifiés ont été versés dans son dossier à son insu, il ne peut pas être condamné pour séjour illégal», précise le Parquet. Me Dushyantha Piyadigamage, avocat stagiaire dans l’étude de Me Pierre Ochsner et à l’origine de cette jurisprudence, la juge «logique. «C’était quelque chose qui était revendiqué depuis longtemps. Le Ministère public fait la seule chose possible.»