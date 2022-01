Tennis – La justice australienne diffère l’expulsion de Djokovic

Tennis : Le gouvernement australien diffère l’expulsion de Djokovic

Le ministre de l’Immigration a annulé le visa de Novak Djokovic vendredi. Mais le No 1 mondial a demandé de révoquer son expulsion, ce qui a été accepté.

«Ordre public»

Le ministre de l’Immigration avait publié un communiqué annonçant l’annulation, pour la deuxième fois, du visa australien du No 1 mondial. Une décision prise «sur des bases sanitaires et d’ordre public», a précisé Alex Hawke, qui s’est dit «fermement engagé à protéger les frontières australiennes, tout particulièrement dans le contexte de la pandémie de Covid-19».

Cette saga autour du champion de tennis comporte une charge politique très forte en Australie, dont les habitants ont enduré pendant près de deux ans des restrictions anti-Covid parmi les plus strictes au monde, et où des élections sont prévues d’ici mai.

Chronologie des évènements

17 décembre: Le Serbe de 34 ans participe à une rencontre avec des jeunes joueurs de tennis. Il assure avoir effectué avant un deuxième test antigénique, également négatif. «Je n’avais pas de symptôme, je me sentais bien et je n’avais pas reçu la notification du PCR positif avant la fin de cet événement», a-t-il assuré dans un communiqué publié sur Instagram le 12 janvier.

18 décembre: Toujours à Belgrade, il réalise une interview et une séance photo avec le quotidien sportif français «L’Equipe», alors qu’il sait qu’il est positif. «Je me suis senti obligé (...) car je ne voulais pas laisser tomber le journaliste, mais j’ai veillé à respecter la distanciation sociale et à porter un masque, sauf lorsque mon portrait photo a été fait», dit-il. Le Serbe reconnaît «une erreur de jugement» et admet qu’il aurait «dû reporter cet engagement.»