Victoire pour Swisscom, Sunrise et Salt. Les trois opérateurs téléphoniques ont obtenu gain de cause devant la justice genevoise , indique «Le Temps», mercredi. Dans un arrêt du 15 avril, la Chambre constitutionnelle de la Cour de justice du c a nton a invalidé le moratoire sur la 5G, approuvé par le Grand Conseil en février 2020. Il prévoyait que toute nouvelle installation de 4G+ et de 5G soit soumise à autorisation pendant trois ans. Les opérateurs avaient recouru.