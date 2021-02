Genève est le 4e canton à avoir le plus sollicité de prêts fédéraux, derrière le Tessin, Berne, Vaud et Zurich. Getty Images

Avec 10'539 demandes et 1, 315 milliards de francs octroyés, Genève est le 4e canton à avoir le plus sollicité de prêts fédéraux, rapporte Nathalie Fontanet, conseillère d’Etat chargée du Département des finances et des ressources humaines. Problème: ces crédits destinés à couvrir les dépenses courantes des entreprises en difficultés en raison du Covid-19 ne sont pas toujours utilisés aux fins prévues. Mercredi, le Ministère public nous a indiqué «avoir ouvert 83 procédures en lien avec des prêts COVID. Les infractions principalement retenues sont l'escroquerie, le faux dans les titres et l'abus de confiance».

«Le risque zéro n'existe pas», regrette la magistrate genevoise, qui rappelle néanmoins que pour quelques dizaines d’entreprises suspectées d’avoir triché, il y en existe «plus de 10'000 qui n'ont rien à se reprocher».

Première affaire d’une longue liste Mardi, l’administrateur d’une société qui avait obtenu plus de 462’000 francs de crédit était jugé, par le Tribunal de police, notamment pour escroquerie. Accusé d’avoir employé près de 180’000 francs de cet argent pour éponger ses dettes personnelles, il a reconnu les faits et a écopé d’une peine privative de liberté de 18 mois, avec sursis et trois ans de mise à l’épreuve.

Prêts Covid cantonaux: zéro abus

Si les prêts fédéraux semblent être la cible de plusieurs fraudes, du côté des aides accordées par le Canton via la Fondation d’aide aux entreprises (FAE), la situation est sous contrôle. «On ne déplore aucun acte répréhensible à ce jour. L'étude préalable des dossiers et les mécanismes de contrôle des demandes a jusqu'ici permis d'écarter d'éventuelles tentatives d'abus», a confié Nathalie Fontanet. Des contrôles a posteriori font aussi partie des garde-fous.

Depuis mars 2020, la FAE a reçu 1378 demandes, dont 55 ont officiellement été refusées et 300 n’ont pas pu être prises en compte, car elles ne remplissaient pas les conditions de base. «Elle a accordé plus de 26, 317 millions de francs de prêts, à taux zéro et remboursables en principe sur 7 ans», précise la conseillère d’Etat Nathalie Fontanet.

Contrôle difficile dans l’urgence

L’absence de ces procédures de contrôle au niveau fédéral explique pourquoi les cas d’abus touchent davantage la Confédération. En effet, là où il faut présenter un certain nombre de documents comptables pour accéder à une aide cantonale, les crédits fédéraux, eux, se voulaient rapides et non bureaucratiques.