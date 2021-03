Affaire Grégory : La justice balaie une plainte contre France Télévisions

Les familles du juge Lambert et de Bernard Laroche avaient porté plainte pour diffamation après la diffusion sur France 2 d’un reportage sur le petit Grégory.

Le tribunal judiciaire de Nancy a débouté vendredi la veuve et la fille du juge Lambert, ainsi que la veuve et les fils de Bernard Laroche, qui avaient assigné France Télévisions pour diffamation après la diffusion d’un reportage sur l’affaire Grégory en 2018.

Les demandes de dommages et intérêts, qui s’élevaient à 70’000 euros (env. 77’000 francs suisses) pour la veuve de Bernard Laroche et à 60’000 euros (env. 66’000 francs) pour chacun de ses deux fils, ont donc été rejetées.

Un travail «sérieux»

Concernant l’assignation formulée par la famille Lambert, le tribunal a au contraire estimé que les «commentaires et appréciations» portés sur la «qualité du travail» accompli par le juge Lambert et «sur son comportement» portent «indiscutablement atteinte à son honneur et à sa considération». Ils soulignent que Jean-Michel Lambert est «présenté comme ayant été particulièrement incompétent» et «inconséquent».