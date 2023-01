La justice bernoise juge une plainte irrecevable car rédigée en français

Dans les cantons de Fribourg et du Valais, il est possible de déposer une plainte en français comme en allemand.

Valais ne fait pas de distinction

Si, dans ce cas précis, le bilinguisme de la femme de loi a conduit au dépôt du dossier en bonne et due forme, un tel refus dans un canton bilingue, d’un pays aux quatre langues nationales, questionne. D’autant qu’en Valais, où environ 25% des habitants parlent l’allemand et 67%, le français, la législation est plus souple. «Le français ou l’allemand peuvent être utilisés indifféremment devant la police et le Ministère public, peu importe le lieu de dépôt de la plainte», explique Nicolas Dubuis, procureur général valaisan.