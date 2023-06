Fribourg: deux profs de l’Eikon blanchis après #Balancetonprof

En 2021, le hashtag #Balancetonprof avait été créé à la suite d’une polémique entourant les remarques d’un enseignant sur la tenue vestimentaire d’une élève du Collège de Gambach. Dans la foulée, des étudiantes de l’Eikon avaient dénoncé sur Instagram le directeur et trois profs de l’Eikon , l’école professionnelle en arts appliqués du canton de Fribourg. Le directeur et l’un des enseignants avaient rapidement été mis hors de cause , mais une enquête pénale avait été ouverte contre les deux autres . Ces procédures viennent également d’être classées, dévoile Radio Fribourg.

Le premier avait couché avec une élève en 2017, après une soirée dans un bar. Majeure au moment des faits, elle avait dénoncé un rapport non-consenti. Il a démenti. De plus, la procureure a estimé que rien ne prouve qu’elle se trouvait dans un état d'incapacité totale au moment du rapport sexuel, que les déclarations de l'ancienne élève ont parfois manqué de cohérence et elles n'ont pas été confirmées par les témoins, détaille la radio fribourgeoise. Le second a quant à lui embrassé une étudiante de moins de 18 ans, lors d’un voyage d’études en France. Mais, pour le Ministère public, il n’y avait pas de lien de dépendance puisque l’enseignant n’avait pas été son prof durant l’année écoulée. Les frais de justice des deux hommes seront pris en charge par l’État et l’un d’eux sera même indemnisé à hauteur de 2000 francs.