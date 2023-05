Brésil: La justice brésilienne annule la suspension de Telegram 

La police fédérale et le parquet brésilien avaient demandé à Telegram de leur fournir des données personnelles sur tous les membres des organisations «Mouvement antisémite brésilien» et «Front antisémite», que les autorités ont associés à des attaques perpétrées dans des écoles ces derniers mois.

«Technologiquement impossible»

En novembre, un adolescent de 16 ans a abattu quatre personnes et en a blessé une dizaine dans deux écoles de l’État d’Espirito Santo, dans le sud-est du Brésil. Le jeune homme «serait membre de groupes extrémistes sur Telegram, où du matériel néonazi était partagé (…) avec la diffusion de tutoriels sur le meurtre et la fabrication d’engins explosifs, et de vidéos de morts violentes», a déclaré le tribunal.