WikiLeaks : La justice britannique refuse l’extradition d’Assange vers les États-Unis

La demande d’extradition du fondateur de WikiLeaks a été rejetée lundi par un tribunal de Londres, qui a invoqué un risque de suicide. Les États-Unis veulent le juger pour espionnage après la publication de quelque 700’000 documents confidentiels.

Julian Assange risque 175 ans de prison aux États-Unis pour avoir diffusé des documents classifiés sur les activités militaires et diplomatiques américaines, notamment en Irak et en Afghanistan. (Photo d’archives)

Une audience doit se tenir dans l’après-midi pour savoir s’il doit être libéré. Ce jugement a été accueilli par une explosion de joie par la trentaine de manifestants réunis devant l’Old Bailey, qui se sont mis à crier et à s’étreindre. Le point levé, ils ont hurlé «Libérez Julian Assange» et «Nous avons gagné!»

Plus de 700’000 documents

L’Australien risque aux États-Unis 175 ans de prison pour avoir diffusé, à partir de 2010, plus de 700’000 documents classifiés sur les activités militaires et diplomatiques américaines, notamment en Irak et en Afghanistan.