Enquête : La justice britannique se penche sur le naufrage du Bugaled Breizh

L’enquête publique durera jusqu’au 22 octobre. Près de 18 ans plus tard, l’objectif est d’éclaircir les causes des décès sans toutefois prononcer de condamnations.

«Si le Ministère de la défense britannique ou l’Otan dit «on a couvert des choses effectivement, on s’excuse et on règle l’affaire», moi je rentre à la maison, je n’embête plus personne et vous n’entendrez plus jamais parler de moi», a confié le fils d’un des marins, Thierry Lemétayer, regrettant que le secret-défense ait toujours été opposé aux familles. L’hypothèse du sous-marin n’a jamais pu être confirmée par la justice française au terme d’une très longue procédure, non concluante.