#Metoo : La justice chinoise valide l’arrestation de Kris Wu, soupçonné de viol

Le parquet du district de Chaoyang à Pékin a annoncé avoir approuvé l’arrestation de Kris Wu «sur soupçon de viol».

La justice chinoise a validé lundi l’arrestation du chanteur et acteur canadien d’origine chinoise Kris Wu – une star de la musique pop immensément populaire en Chine – soupçonné de viol et désormais au cœur d’une tempête médiatique et d’une vague de réprobation sur les réseaux sociaux.