Genève : La justice classe l’affaire Rybolovlev/Bouvier

Après l’annulation du volet monégasque de la procédure, la justice genevoise va boucler le dossier opposant le marchand d’art suisse Yves Bouvier et le milliardaire russe et président de l’AS Monaco Dmitri Rybolovlev.

Le 12 décembre 2019, la Chambre du conseil de la Cour d’appel de Monaco a en effet annulé la procédure pour escroquerie intentée en 2015 par Dmitri Rybolovlev contre le marchand d’art suisse, au motif qu’elle était inéquitable et avait été menée de «manière partiale et déloyale» en raison notamment des relations entre les avocats du Russe, les enquêteurs et le procureur général de l’époque.