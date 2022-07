Royaume-Uni : La Justice condamne le Daily Mail pour «diffamation» envers le prince Harry

La Justice a donné raison au prince Harry dans sa plainte contre le tabloïd Daily Mail. Celui-ci avait affirmé que le prince avait tenté de dissimuler une demande de protection policière.

Le prince Harry avait entamé en février, des poursuites contre Associated Newspapers, l’un des plus grands groupes de presse britannique, à la suite d’un article du Mail on Sunday, l’édition dominicale du Daily Mail. Selon sa défense, l’article accusait à tort le duc de Sussex d’avoir «menti», d’avoir «cyniquement» tenté de manipuler l’opinion et d’avoir «essayé de garder secret» son recours contre le gouvernement pour essayer d’obtenir une protection policière dans le pays.