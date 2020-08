Canton de Thurgovie La justice condamne le directeur d’un cirque en faillite

Le directeur de Circus Royal a été condamné pour avoir renoncé à tenir une comptabilité entre 2010 et 2018. Il lui est également reproché d’avoir trop tardivement déposé le bilan.

Le directeur d’un cirque alémanique en faillite écope d’une peine d’un an de prison dont six mois ferme. La justice thurgovienne reproche à Oliver Skreinig d’avoir trop tardivement déposé le bilan et d’avoir renoncé à tenir une comptabilité entre 2010 et 2018.