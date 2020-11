Genève : La justice confirme la révocation d’un agent de renvoi

Le Conseil d’Etat s’était séparé d’un agent de sécurité publique qui avait joué au Rambo. Les juges approuvent.

La Chambre administrative de la Cour de justice a validé la révocation d’un agent de sécurité publique (ASP) affilié à la brigade des renvois de la police genevoise. Ainsi que le rappelle tdg.ch , le Conseil d’Etat avait pris la décision de s’en séparer après qu’il a été condamné pour abus d’autorité par le Tribunal de police. Les juges entérinent donc ce licenciement, constatant de graves violations des devoirs de service, certaines réalisées sciemment. Dans ces conditions, «la sanction disciplinaire la plus sévère s’avère justifiée», écrivent-il dans un arrêt rendu en septembre et retranscrit par le site du quotidien genevois .

Le fonctionnaire avait notamment organisé, en 2016, une interpellation musclée et illégale d’un homme sujet à une décision de renvoi. Il avait pour ce faire mis sur pied un guet-apens à la sortie de l’office cantonal de la population et des migrations. A d’autres et multiples occasions, il avait filmé des collègues lors d’interventions litigieuses. Enfin, il avait volé de l’argent à un mendiant.