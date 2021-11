Etats-Unis – La justice confirme la suspension de l’obligation vaccinale

États-Unis : La justice confirme la suspension de l’obligation vaccinale

La cour d’appel de La Nouvelle-Orléans a confirmé la suspension de l’obligation vaccinale pour les employés de grandes entreprises.

Getty Images via AFP

Cette décision intervient après un jugement similaire, rendu la semaine dernière et qui a suspendu cette mesure. Celle-ci vise à obliger des dizaines de millions de salariés d’entreprises de plus de 100 personnes à être vaccinés contre le Covid-19 d’ici le 4 janvier, sous peine de devoir se soumettre à des tests très réguliers.

Une obligation qui, selon l’administration, concernerait plus des deux-tiers de la main-d’œuvre du pays, ce que la cour a critiqué comme «stupéfiant et excessivement large». Selon la décision de la cour, qui ne s’est pas prononcée sur le fond, cette mesure est susceptible de ne pas être conforme à la Constitution. Elle «menace de porter une atteinte substantielle à la liberté des bénéficiaires (…) réticents qui doivent choisir entre leur emploi et leur piqûre», a souligné le juge Kurt D. Engelhardt.