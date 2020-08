Cinéma La justice confirme l’exclusion de Roman Polanski des Oscars

En 2018, l’académie des Oscars avait annoncé l’exclusion du réalisateur Roman Polanski, visé par des accusations de viol.

La magistrate, qui siège dans un tribunal de Los Angeles, a estimé dans sa décision que l’académie des arts et des sciences du cinéma «était fondée» à exclure de ses rangs Roman Polanski. Cette exclusion était «motivée par des preuves» et «ne relevait pas d’un caprice ou de l’arbitraire», a ajouté la juge.

Exclu «avec effet immédiat»

Le 3 mai 2018, l’académie des arts et des sciences du cinéma, qui remet les Oscars et compte plus de 7000 membres, avait annoncé l’exclusion de Roman Polanski en même temps que celle de l’acteur Bill Cosby, condamné pour agression sexuelle. La décision avait été transmise par courrier le jour même au réalisateur, «avec effet immédiat».