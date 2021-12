Golfe de Guinée : La justice danoise confirme son intention de juger quatre pirates

Patrouillant dans le golfe de Guinée, l’équipage d’une frégate danoise avait tué, en novembre, quatre pirates et arrêté quatre autres. Leur détention à bord du bateau a été prolongée.

Les quatre hommes, dont la nationalité n’a pas été révélée, avaient été arrêtés après un échange de coups de feu avec la marine danoise, qui patrouille depuis début novembre dans les eaux internationales du golfe de Guinée. Quatre autres pirates présumés avaient été tués lors de l’accrochage et un neuvième serait passé par-dessus bord, selon les autorités danoises.

Pas d’accord d’extradition

L’un des quatre prisonniers, blessé lors de la fusillade et depuis amputé d’une jambe, a été transféré dans un hôpital au Ghana, sous la surveillance de la police ghanéenne. Les autorités danoises ont affirmé qu’«il n’était plus médicalement justifiable de l ’ avoir sur la frégate». Les trois autres pirates sont toujours détenus à bord. Le Danemark n’a encore jamais rapatrié de pirates sur son sol et ne possède pas d’accord d’extradition avec les pays voisins de l’incident.