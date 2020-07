La justice de l'UE désavoue sèchement la «tax lady»

Rédiger un nouveau commentaire

Ouèsava 15.07.2020 à 12:53

Décision rassurante. Apple et l'Irlande ont strictement appliqué le droit en vigueur. Que celui-ci soit discutable, c'est assez sûr. Mais je ne vois pas ce que la loi devient si tout fonctionnaire ayant des vapeurs peut se permettre d'attaquer des accords passés entre un État et une entreprise. Faut-il rappeler que si l'Irlande est un pays fiscalement accueillant, la France est et reste un enfer fiscal, le pays au monde ou la pression fiscale est la plus élevée ? Et comme elle est incapable de remettre son mode de fonctionnement en cause, on comprend pourquoi elle pousse pour l'introduction de ces taxes idiotes qui lui permettent de durer encore un peu.