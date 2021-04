Royaume-Uni : La justice demande au gouvernement d’agir contre la pollution de l’air

La justice a demandé au gouvernement britannique de limiter plus strictement les émissions de particules en suspension après avoir déterminé que la pollution de l’air avait contribué au décès d’une fillette à Londres.

«Des mesures devraient être prises pour éviter de futurs décès et je crois que vous et votre organisation avez le pouvoir de prendre de telles mesures», a conclu dans un rapport publié mercredi et adressé au gouvernement Philip Barlow, le coroner adjoint de l’arrondissement londonien de Southwark.