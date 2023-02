France : La justice demande le placement en détention provisoire de Pierre Palmade

L’humoriste est présenté ce vendredi à un juge d’instruction en vue d’une mise en examen pour homicide et blessures involontaires, suite au grave accident de voiture qu’il a provoqué.

Pierre Palmade est présenté vendredi à un juge d’instruction en vue d’une mise en examen pour «homicide et blessures involontaires», une semaine après le grave accident de voiture qu’il a provoqué en Seine-et-Marne sous l’emprise de la cocaïne, a annoncé le procureur de Melun (région parisienne).

Le pronostic vital de la mère n’est plus engagé

Vendredi, l’accident avait fait, outre le comédien, trois blessés graves – un homme, son fils et sa belle-sœur enceinte qui a perdu son bébé – occupants de la voiture percutée par Pierre Palmade, testé positif à la cocaïne.

Deux autres hommes, un Marocain de 33 ans et un Parisien de 34 ans ont été présentés au juge d’instruction pour «non-assistance à personne en danger». Ils sont suspectés d’être les passagers de la voiture de Pierre Palmade et d’avoir quitté les lieux peu de temps après l’accident. Le procureur a requis le placement sous contrôle judiciaire pour ces deux hommes.

«Le conducteur et son fils âgé de 6 ans sont toujours hospitalisés en réanimation dans un état grave», a précisé le procureur. Le pronostic vital de la femme de 27 ans, enceinte de six mois au moment de l’accident, n’est plus engagé.