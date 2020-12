Genève : La justice donne tort à la youtubeuse anti-masques

La Chambre constitutionnelle a estimé que le Conseil d’Etat pouvait imposer le port du masque dans les magasins.

Les juges genev o is o nt donné tort à Ema Krusi. Cet été, cette commerçante et youtubeuse, jouissant d’une petite notoriété car œ uvrant comme fer de lance des opposants du bout du lac aux masques et aux restrictions sanitaires consécutives à l’épidémie de covid-19, avait saisi la justice: elle contestait l’obligation de porter un masque dans les magasins édictée par le Conseil d’Etat. Ainsi que l’a appris la «Tribune de Genève» , la Chambre constitutionnelle a rejeté son recours. Les juges ont estimé que l ’exécutif n’avait pas besoin de base légale pour agir, autrement dit qu’il pouvait se passer de l’aval du Grand Conseil en la matière. Par ailleurs, ils ont consid éré que le masque n’empêche pas les clients d’acheter et les commerçants de vendre. Enfin, ils ont déclaré que « rien n’indique que le port du masque serait plus nocif que de laisser se propager le virus » . (jef)