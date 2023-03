Genève: La justice écarte le recours anti-Uber des taxis

Ce n’est pas encore cette fois que les taxis genevois parviendront à avoir la peau d’Uber. Ils viennent ainsi d’échouer à faire abroger la décision de la police du commerce (PCTN) datée du 16 novembre. Celle-ci validait la proposition faite par la multinationale américaine pour régulariser son activité au bout du lac entre 2019 et juin 2022. La Cour de justice vient ainsi de rejeter le recours déposé le 23 décembre par Taxiphone et Taxi Plus . Leur avocat Me Jacques Roulet demandait alors que la décision de la PCTN soit déclarée nulle et qu’Uber soit à nouveau interdite d’exercer à Genève. Selon nos informations, ses clients ont été déboutés sur toute la ligne.