Égypte : La justice égyptienne classe une vieille affaire sur 20 ONG

Les ONG étaient accusées d’avoir reçu des financements étrangers illégaux et de s’être immiscées dans les affaires politiques de l’Égypte.

«Le juge de la cour d’appel du Caire Ali Mokhtar a donné l’ordre que (les) 20 organisations ne fassent pas l’objet d’une procédure pénale (…) et que l’enquête prenne fin», a indiqué le tribunal dans un communiqué. L’affaire remonte à décembre 2011 avec la perquisition des locaux de nombreuses ONG, dont les organisations américaines National Democratic Institute, International Republican Institute et Freedom House, ainsi que la fondation allemande Konrad Adenauer.

Ce qui avait suscité de vives protestations internationales et des tensions importantes avec Washington. Les ONG ont été accusées d’avoir reçu des financements étrangers illégaux et de s’être immiscées dans les affaires politiques du pays.

Le sort des ONG peu clair

En 2013, 43 employés des ONG perquisitionnées --dont des Américains et des Européens-- sont condamnés à des peines de prison entre un et cinq ans. Trois ans plus tard, un tribunal gèle les avoirs en Égypte de plusieurs de ces ONG, impose une interdiction de voyager à leurs membres et ouvre une enquête sur d’autres organisations. En 2018, les 43 personnes sont acquittées mais les autres mesures sont maintenues.