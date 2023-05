Paraguay: La justice électorale exclut toute fraude, le président élu appelle au calme

L’économiste de 44 ans Santiago Peña, candidat du Parti Colorado (conservateur) au pouvoir depuis sept décennies au Paraguay, a largement remporté la présidentielle, avec 42% des voix, contre 27% à son principal rival de centre gauche Efrain Alegre. Il succédera en août, et pour cinq ans, à l’actuel chef de l’État, Mario Abdo Benitez.

Paraguayo Cubas, au virulent discours antiparlementaire et anti-fonctionnaires, a créé la surprise en arrivant troisième, avec 22% des suffrages. Paraguayo Cubas, et son parti Cruzada Nacional, a stigmatisé «la +mafia+, les +narcotrafiquants+ qui ont gagné alors que le Paraguay a perdu», et a dénoncé des irrégularités ou inconsistances dans le décompte. Tout en encourageant les manifestants.