Syrie : La justice enquête sur des attaques chimiques en 2013

Vendredi, le Centre syrien pour les médias et la liberté d’expression a révélé qu’une enquête était en cours pour juger des attaques survenues en 2013, en Syrie.

Des juges d’instruction français enquêtent sur des attaques chimiques perpétrées en 2013 en Syrie et imputées au régime de Bachar al-Assad, qui ont fait l’objet d’une plainte déposée en mars au tribunal judiciaire de Paris, a-t-on appris vendredi auprès du Centre syrien pour les médias et la liberté d’expression (SCM).

À la suite de cette plainte avec constitution de partie civile, une information judiciaire a été ouverte fin avril pour «crimes contre l’humanité» et «crimes de guerre», a confirmé à l’AFP une source judiciaire. «Nous nous félicitons de l’ouverture de cette instruction», ont déclaré à l’AFP Me Jeanne Sulzer et Me Clémence Witt, avocates du SCM.

«C’est une enquête très importante»

Début mars, SCM et les ONG Open Society Justice Initiative (OSJI) et Syrian Archive avaient demandé que des magistrats du pôle «crimes contre l’humanité» du tribunal de Paris mènent des investigations sur les attaques perpétrées dans la nuit du 4 au 5 août à Adra et Douma (450 blessés) et le 21 août 2013 dans la Ghouta orientale, où plus de mille personnes, selon les renseignements américains, ont été tuées par du gaz sarin.