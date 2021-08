Inondations en Allemagne : La justice enquête sur la gestion des alertes

La justice allemande se saisit des soupçons de défaillances dans la gestion du système d’alerte et des évacuations de riverains, en vue de lancer d’éventuelles poursuites pénales.

La justice allemande a annoncé lundi se saisir des soupçons de défaillances dans la gestion du système d’alerte et des évacuations de riverains victimes des crues meurtrières dans l’ouest de l’Allemagne mi-juillet, en vue de lancer d’éventuelles poursuites pénales. Le parquet de Coblence «examine l’ouverture d’une enquête préliminaire sur la base de soupçons d’homicides et de blessures involontaires», selon un communiqué de ce parquet compétent pour la région de Rhénanie-Palatinat, la plus touchée par les inondations.