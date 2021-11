Royaume-Uni : La justice examine l’appel d’un tabloïd contre Meghan

Un journal britannique a fait recours de sa condamnation pour avoir publié une lettre privée de la femme du prince Harry. Mardi, son appel était examiné.

L’éditeur du «Mail on Sunday», le groupe Associated Newspapers Limited (ANL), conteste devant les Royal Courts of Justice à Londres une décision de justice selon laquelle la publication de la lettre de Meghan était «manifestement excessive et donc illégale».