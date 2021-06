Vol MH17 : La justice examine le parcours d’une batterie antiaérienne

Un tribunal néerlandais veut faire la lumière sur la responsabilité de quatre gradés prorusses de l’est de l’Ukraine dans le crash qui a tué 298 personnes, en 2014.

Les suspects russes et ukrainiens accusés d’avoir abattu le vol MH17 dans l’est de l’Ukraine en 2014 ont, après le drame, évacué une batterie antiaérienne BUK de la zone de conflit armé vers la Russie, ont entendu des juges néerlandais jeudi.

Les magistrats ont examiné mercredi et jeudi le parcours et l’origine de la batterie antiaérienne BUK, qui avait d’après les enquêteurs été placée dans un champ non loin de Pervomaïskyi (dans l’est de l’Ukraine), d’où le missile a été tiré juste avant que le vol MH17 ne disparaisse des radars le 17 juillet 2014.