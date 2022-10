La justice russe fait saisir les bureaux de Memorial à Moscou

Russie : La justice fait saisir les bureaux de Memorial à Moscou

L’ONG, qui a reçu le Prix Nobel de la paix ce vendredi, est accusée d’avoir participé à la réhabilitation des criminels nazis, discrédité les autorités et créé une fausse image de l’URSS.

Un représentant du tribunal de Tverskoï a affirmé que Memorial «avait marqué son implication dans la réhabilitation des criminels nazis, discrédité les autorités et créé une fausse image de l’URSS», selon l’agence de presse Ria Novosti.

Une référence de la lutte pour les libertés et la mémoire

Interdite en Russie depuis décembre 2021, Memorial fait figure de référence de la lutte pour les libertés et la mémoire des répressions politiques dans le pays et en ex-URSS. Le Prix Nobel de la paix lui a été attribué vendredi, conjointement avec le militant biélorusse Ales Beliatski et le Centre ukrainien pour les libertés civiles, en pleine offensive militaire de Moscou en Ukraine.