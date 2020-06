Genève

La justice fédérale confirme le licenciement d’un médecin des HUG

Renvoyé de son poste à l’hôpital cantonal pour faute professionnelle, un praticien l’avait emporté devant le Tribunal des prud’homme. Mais les juges de Mon-Repos ont contredit ce verdict.

Il lui avait notamment été reproché d'avoir mis une heure et demie pour rendre visite à un enfant qui crachait du sang. Une faute grave, selon les HUG. Cependant, la justice genevoise avait donné raison au médecin. Selon elle, ce dernier avait été prévenu tardivement et ses agissements n’avaient pas eu de conséquences pour le patient. Résultat: l’hôpital avait été condamné à verser plus de 100’000 francs au prévenu. Les HUG ont fait appel de cette décision et l’ont emporté devant les juges de Mon-Repos. Ceux-ci ont estimé que les hôpitaux universitaires étaient fondés à résilier le contrat du médecin, sans avertissement préalable, car les faits reprochés étaient «suffisamment graves».