Reconnaissance de paternité d’Alain Delon : La justice française confirme le renvoi de l’affaire vers la Suisse

Ari Boulogne, élevé par la mère d’Alain Delon mais jamais reconnu par l’acteur français, s’est vu débouté en appel: Delon habitant en Suisse, c’est bien à la justice suisse de se pencher sur le cas.

Delon «paie ses impôts en Suisse»

«Il en résulte que son domicile est bien en Suisse et non en France» et sa résidence dans la région Centre-Val de Loire «ne constitue depuis de nombreuses années qu’une résidence secondaire et non son établissement principal».