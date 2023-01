Lyon (F)/Eysins (VD): «La justice française n’a pas les moyens de répliquer à cette criminalité»

L’énième rebondissement dans l’affaire du braquage record perpétré près d’Eysins (VD), en mai 2017, laisse un goût amer de l’autre côté de la frontière. Lundi matin, cinq ans et demi après les faits, la Cour d’assises de Lyon (F) a de nouveau (lire encadré) décidé de renvoyer le procès des six hommes de la région lyonnaise suspectés d’avoir attaqué un fourgon de transports de fonds et séquestré les convoyeurs, pour un butin de 40 millions de francs.