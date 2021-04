France : La justice française veut juger un presque centenaire

La cour d’appel de Versailles, près de Paris, insiste pour juger un homme de 98 ans, et un autre de 93 ans, dans une vaste affaire de corruption.

Vendredi, la cour d’appel de Versailles a examiné pendant plus de quatre heures cet appel, ainsi qu’une question prioritaire de constitutionnalité.

Les cinq chefs d’entreprises, dont deux ont aujourd’hui 98 et 83 ans, devaient comparaître devant le tribunal de Nanterre en janvier dernier lors d’un procès très attendu, après bientôt vingt ans d’enquête. Ils sont accusés d’avoir faussé, entre 1999 et 2003, l’attribution du juteux marché du chauffage et de climatisation de La Défense, estimé à plusieurs centaines de millions d’euros.