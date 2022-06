Allemagne : La justice garde une sculpture antisémite pour son rôle de mémorial

Sur l’église de Wittenberg, figure un bas-relief polémique, la «Truie des Juifs». Il restera en place, car il est accompagné d’une plaque rendant hommage aux victimes de la Shoah.

Une plaque rappelant le souvenir des «six millions de Juifs» exterminés par le régime nazi a transformé la sculpture en «un mémorial destiné à commémorer et à rappeler les siècles de discrimination et de persécution des Juifs jusqu’à la Shoah».

Le bas-relief montre des Juifs et des porcelets tétant le lait d’une truie, pendant qu’un rabbin soulève la patte et la queue de l’animal pour examiner son anus. Ce motif animalier métaphorique visait à provoquer l’aversion pour les Juifs dans cette ville, où le moine Luther, dont l’antisémitisme a été abondamment documenté par les historiens, placarda ses thèses contre les indulgences de l’Église catholique en 1517, marquant la naissance de la Réforme.

Rappeler des siècles de discrimination

Cette «Truie des Juifs» exprime certes «l’hostilité et la haine envers les Juifs» et constitue «une insulte aux Juifs», selon les magistrats. Mais l’installation, en 1988, du temps de la RDA communiste, d’une plaque en bronze rappelant le souvenir des «six millions de Juifs» exterminés par le régime nazi, l’a transformée en «un mémorial destiné à commémorer et à rappeler les siècles de discrimination et de persécution des Juifs jusqu’à la Shoah», selon eux.