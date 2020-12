Tribunal de police : La justice genevoise acquitte un activiste du climat

Membre du collectif Breakfree, le prévenu participait en septembre 2019, avec une vingtaine de personnes, à une visite guidée sur le thème des entreprises responsables des crises climatiques, écologiques et sociales. Ce tour du «tourisme du pire», comme il était intitulé, a fait des arrêts devant des banques, des fonds de placement et des multinationales.

Mardi après-midi, au Tribunal de police, le prévenu a contesté les faits tels que décrits par la police. D’abord, l’heure mentionnée sur son rapport est fausse, selon lui. Ensuite, il ne s’agissait pas d’une manifestation mais d’une «visite touristique». Il y était en tant que «simple participant» et non comme organisateur. Surtout, il n’y a pas eu d’injonction de la police, a-t-il expliqué.

«Disproportionné»

Trois témoins ont été appelés à la barre. Le premier est la gendarme qui a établi le rapport de police sur la base duquel le service des contraventions a établi une ordonnance pénale condamnant l’activiste, un étudiant sans revenu, à 500 francs d’amende et 150 francs d’émoluments. Elle faisait partie du groupe de maintien de l’ordre et s’est basée sur des propos rapportés par des collègues.

Les deux autres témoins, des hommes ayant participé à ce tour, ont expliqué que la police surveillait leur groupe de près. Elle est intervenue alors qu’il était dans le passage des Lions, où l’activiste s’exprimait devant les bureaux d’un fonds de gestion d’actifs. «On nous a dit de ne pas rester dans ce lieu clos. On est parti», a indiqué l’un.

La police est à nouveau intervenue dans la rue, quelques mètres plus loin. «J’ai compris qu’elle nous reprochait de manifester sans autorisation, alors que c’était une visite, sur le trottoir. J’ai protesté, j’ai trouvé ça complètement disproportionné», a expliqué l’autre témoin, précisant que l’activiste condamné n’était alors peut-être pas au même endroit.

Interprétation de la loi

Selon le prévenu, la police leur a d’abord dit explicitement qu’ils pouvaient continuer leur chemin. D’autres agents, plus loin, leur ont indiqué qu’ils seraient mis à l’amende à chaque arrêt, «ce qui nous a fait peur. On a mis fin à la visite.» Et de préciser que le dispositif policier – 20 agents à moto en tenues antiémeute – était important. «On s’écarte un peu du sujet», a recadré le juge.