TF1 : La justice interdit de spoiler «Koh-Lanta»

Un tribunal a donné raison à la société qui produit le programme de TF1. Dévoiler des éléments qui n’ont pas encore été diffusés est désormais défendu.

En plus de cette ordonnance, ajoute le quotidien français, la justice a permis la levée de l’anonymat de comptes Instagram et Twitter qui s’amusaient à divulgâcher «Koh-Lanta, La légende», dont le montage a agacé Karima , en donnant notamment le nom des aventuriers éliminés. Elle a également averti un ancien participant de l’émission (dont le nom n’a pas été donné), qui dévoilait des éléments du jeu avant leur diffusion que s’il recommençait, il s’exposait à une amende de 1000 euros par publication.

Outre le fait que le programme perd de son intérêt si on connaît à l’avance ce qui va s’y dérouler, ALP souhaitait également protéger les candidats qui pouvaient être la cible de messages très violents après la mise en ligne des spoilers, comme Laurent qui avait été menacé de décapitation en novembre 2020. «Les réseaux sociaux ne sont pas une zone de non-droit. C’est à la justice d’encadrer les abus de la société numérique (…) Le secret fait la singularité du programme et le juge a pris en compte les importantes mesures et les investissements significatifs pour le conserver», a indiqué un proche de la société de production au «Parisien».