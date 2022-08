Présidentielle au Brésil : La justice interdit le port d’armes dans les bureaux de vote

Les armes à feu seront interdites dans les bureaux de vote et à moins de 100 mètres autour, 48 h 00 avant le scrutin et 24 h 00 après, sauf pour les forces de l’ordre, a précisé le tribunal. Cette mesure de restriction, prise à l’unanimité du TSE, s’appliquera aussi en cas de second tour le 30 octobre.