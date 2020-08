À crever de rire. Qui a eu affaire à ces fédérations sportives sait de quoi il en retourne. Les dons en cash, de plusieurs centaines de milliers de dollars ramenés dans les valises des petits employés, les magouilles perpétuelles, les chefs se comportant en tyrans, faisant modifier les statuts pour pouvoir rester indéfiniment accrochés à la gamelle. Je n’ose imaginer comment cela se déroule dans la fédération la plus puissante, croulant sous le pognon.

JLP 19.08.2020 à 17:50

Ça, c’est du scoop !!! La FIFA, l’association la plus opaque de la planète blanchit son président dans une affaire d’influences et de conflits economico-politiques..... Alors, juste pour rire, resituons le contexte, y a t il une seule coupe du monde qui n’est pas été entachée de corruption et de pots de vin durant les 30 dernières années ? Sinon à part ça, l’eau mouille ?