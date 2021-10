Drame de Stresa (I) : La justice israélienne ordonne le retour en Italie d’Eitan Biran

Le tribunal des affaires familiales de Tel-Aviv a affirmé ce lundi que «rien n’empêchait d’ordonner le retour du mineur à son lieu de résidence habituelle en Italie».

Un tribunal israélien a ordonné lundi le retour en Italie d’un enfant, seul survivant d’un accident de téléphérique en mai ayant causé la mort de ses parents et qui avait été emmené en Israël par son grand-père maternel. «Le tribunal a ordonné le retour du mineur à son lieu de résidence habituelle en Italie et a condamné le grand-père à payer les frais et honoraires d’avocat d’un montant de 70’000 shekels (plus de20’000 francs)», indique la décision de justice consultée par l’AFP.