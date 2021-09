Cisjordanie – La justice israélienne reporte la démolition d’un village bédouin

Destruction ordonnée en 2018

La Cour suprême d’Israël, plus haut tribunal du pays, avait ordonné il y a trois ans la destruction du village après des années de tractations et une bataille juridique visant à permettre aux Bédouins de rester sur cette terre. Face à la controverse et des pressions de pays européens, l’ancien premier ministre israélien Benyamin Netanyahou avait décidé de reporter sine die la démolition mais l’organisation de droite Regavim, qui soutient le développement des colonies, avait déposé l’année suivante une plainte pour que le gouvernement mette en œuvre l’ordre de destruction.