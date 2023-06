Royaume-Uni: La justice juge illégal d’expulser des migrants vers le Rwanda

La justice britannique a déclaré jeudi «illégal» le projet controversé d’expulser vers le Rwanda les migrants arrivés illégalement au Royaume-Uni, compromettant une mesure phare de l’arsenal du gouvernement conservateur contre l’immigration illégale. La cour d’appel a estimé que le Rwanda ne peut en l’état être considéré comme un «pays tiers sûr» car il existe «un risque réel que les personnes envoyées au Rwanda soient renvoyées dans leur pays d’origine où ils étaient en proie à des persécutions et autres traitements inhumains».

Violation des droits de l’homme

«A moins et jusqu’à ce que les déficiences de son processus d’asile soient corrigées, envoyer des demandeurs d’asile au Rwanda sera illégal», souligne la cour dans un résumé du jugement. Celle-ci a tenu à préciser que sa décision n’implique «aucun point de vue que ce soit sur les mérites politiques» de cette mesure, et que son seul souci est de juger si cette politique est conforme à la loi.

Malgré cette décision, «le Rwanda reste pleinement engagé pour faire que ce partenariat» avec le Royaume-Uni «fonctionne», a déclaré à l’AFP la porte-parole du gouvernement de Kigali, Yolande Makolo. «Si cette décision appartient en dernier ressort à la justice britannique, nous contestons le fait que le Rwanda ne soit pas considéré comme un pays sûr pour les réfugiés et demandeurs d’asile», a-t-elle ajouté. En matière de droits humains, le Rwanda est régulièrement épinglé pour sa dure répression des oppositions politiques et son non respect de la liberté d’expression.