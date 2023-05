Armes à feu: La justice lève l’interdit de vendre des pistolets aux jeunes Américains

Ces armes de type AR-15, au cœur de nombreux bains de sang, n’étaient pas fréquentes en 1968 quand les parlementaires avaient adopté une loi pour interdire aux armuriers de vendre des armes de poing aux jeunes de 18 à 21 ans, au motif qu’ils commettent plus de crimes que les plus vieux.

Pour le juge Payne, ce n’est pas le cas ici: «la loi et ses décrets d’application ne sont pas cohérents avec l’Histoire et les traditions de notre Nation, et ne peuvent donc pas tenir», écrit-il dans sa décision de 71 pages. «Depuis des temps immémoriaux, les jeunes se conduisent comme… des jeunes. Le problème social de leur impétuosité et de leur précipitation précède les pères fondateurs» qui pourtant n’avaient pas adopté de règles pour les empêcher d’acquérir des armes, ajoute-t-il.