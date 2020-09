Les six tortues dérobées valaient 12’000 francs, mais ce n’était qu’une petite partie du butin de ce Suisse de 23 ans, devenu délinquant dans un domaine particulier. C’est en 2017 qu’il a commencé à voler des animaux. Et, en dehors des tortues, ses bêtes de prédilection se trouvaient plutôt dans les fermes et les champs. En quatre ans, il s’est ainsi emparé de plus de cent cabris, chèvres, poules, agneaux et moutons.